中壢聯邦銀行健行分行爆發群聚感染，迄今已13名行員染疫及傳染給1家中，其中昨確診的銀行員案17630足跡曾來訪新竹市，市長林智堅13日上午說明，案17630曾在8日於竹市用餐，該餐廳已停業清消，市府也緊急通知同時段用餐48名民眾（竹市27人、外地21人）、員工13人採檢，目前已知27名竹市居民和13名員工採檢，共計40人PCR皆為陰性。市府將擴大通知9日至11日，曾到訪餐廳291名民眾進行到院採撿，總計採檢人數352人，結果最快明日出爐。

案17630為桃園市銀行行員，8日到新竹巿一家韓式燒肉店用餐，隨即到鄰近縣市。林智堅表示，該餐廳停業至14日並清消，市府也規範14天暫停內用服務，該餐廳15日恢復營業，僅提供外帶服務共11天。

因應疫情變化，竹市17日起再加開兩座疫苗站，總計6座疫苗站，分別為竹科管理局站、北區區公所、中正市場、體育館、慈濟、稅務局，屆時提供65歲以上民眾隨到隨打疫苗接種服務，其餘民眾請到1922疫苗平台預約施打。

春節返台明後兩天將是高峰潮，桃竹竹是共同生活圈，林智堅呼籲市民朋友配合防疫工作，口罩一定要戴好，也要趕快來施打疫苗，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

目前竹市5大醫院的收治量能都已整備完成，共開設專責病房的56床，協助收治桃機落地採檢陽性的確診病患。另外，疫情雖增溫，竹市仍為零確診，目前不會考慮讓學校提早放寒假，會觀察疫情做滾動式檢討，做好防疫工作。