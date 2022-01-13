台北市近日發生多起因照顧確診者染疫的醫護本土個案，台北市醫師職業工會13日表示，據悉北部多間醫院輪流分擔入境確診者的隔離收治，在其中一間醫院工作的夥伴指出，目前境外移入的確診個案多屬於無症狀或輕症，其中竟有部分民眾將病房當作飯店，甚至有擅自關閉病室內抽風設備的行為，已經造成醫療人員很大的恐慌與安全危機，呼籲主管機關查辦影響安全的行為，保障醫療人員的安全。

台北市醫師職業工會表示，據工會會員反應，近期大量湧入的境外確診患者，確實已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，有人不斷抱怨網路連線問題，有人以線上訂餐平台訂購餐點不斷要求醫療人員幫忙領取，最令人擔憂的是，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔。

台北市醫師職業工會指出，可以理解有部分返鄉民眾亦不願意造成醫院收容負擔，為了配合國家政策才接受住院隔離計畫。但對於當中少數誤解住院隔離意涵、不尊重醫療專業與體恤醫療人員辛勞，將脾氣發洩在醫護身上並且予取予求的住院確診者，「我們嚴厲要求主管機關應拿出最大的魄力，成為醫護的後盾，而非一味要求醫療端要發揮愛心、耐心溝通。」對於擅自關閉排風設施這樣的危險行為，更支持主管機關以《傳染病防治法》或《醫療法》妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員的安全。

台北市醫師職業工會認為，現行措施下，要求歸國入境確診患者一律快速送往醫院隔離；醫院因此要額外準備更多病房空間，造成急性醫療資源的缺乏與急診病人更漫長的等候，更製造被隔離民眾與專責病房醫護之間的對立，讓雙方都陷入危險。截至目前，已有許多專家學者針對前述困境提出提前解隔方案或呼籲設立集中檢疫所，但工會也想額外慎重提醒，集中檢疫所或加強型防疫旅館皆應採取與輕症確診病房相當規格的通風排氣措施，方能確保工作人員的安全。

台北市醫師職業工會指出，該間醫院的確診醫護人員，並不是第一個，恐怕也不會是最後一位。在如今Omicron疫情肆虐的當下，希望主政者在進行任何政策考量時，除了就社區安全、民眾信心與支持度等方面以外，亦能站在第一線人員的立場將心比心，而非不給軍餉卻呼籲醫護咬牙堅持，「那麼恐怕我們很難一起走過這個艱難的冬日。」