隨著立陶宛允許台北以台灣為名，在立國首都維爾紐斯開設代表處，引發北京強力貿易報復；對此，德國派出經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）出訪立陶宛，以表達聲援之意。此外，針對立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示允許台灣為名開設代表處是錯誤，布蘭特納則呼籲立陶宛政府，對外立場應一致，以避免北京認為維爾紐斯決定讓步。

布蘭特納在其推特上寫道，歐洲聲援立陶宛！在訪問立陶宛期間，拜會了外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）與經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）。歐盟內部市場不論現在還是將來，都是不可分的。因此，在這種情況下，德國應充分聲援立陶宛因應貿易緊張情勢。

※德：立陶宛仍是歐盟企業投資的好所在

她還寫道，「立陶宛仍舊是歐盟企業絕佳的投資地點。重要供應商在此活躍。對我而言，了解供應鏈的功能與當地的商業、政治非常重要，並據此找出行動選項」。

立陶宛駐柏林大使館推特也寫道，布蘭特納在訪問時強調此行是為了保護歐盟內部市場免受攻擊，立陶宛依舊是投資的好所在。

Europäische Solidarität mit Litauen!



Bei meiner Reise nach #Litauen habe ich mich mit u.a. mit @GLandsbergis und @ArmonaiteA getroffen.



Der EU-Binnenmarkt ist und bleibt unteilbar. Daher übt 🇩🇪 volle Solidarität mit 🇱🇹 in dieser Lage handelspolitischer Spannungen mit 🇨🇳 aus. pic.twitter.com/Se71zehOND — Franziska Brantner (@fbrantner) January 12, 2022

根據立陶宛商業媒體「Verslo žinios」引述立陶宛商務部新聞稿，表示阿爾莫奈特與布蘭特納共商北京對維爾紐斯的經濟施壓，以及兩國可能的應對措施。雙方還討論雙邊經濟合作、貿易與投資的重要性。

※立陶宛籲德支持歐盟反脅迫法案

阿爾莫奈特表示，「我們希望德國能積極支持現任歐盟輪值主席國法國的倡議，盡快制訂打擊脅迫的新工具，以適用於特殊情況；例如，今日立陶宛與中國的情勢」

她強調，不只是立陶宛，整個歐盟內部市場都明顯感覺到北京行動的「後勁」。包括德國、法國、挪威、愛沙尼亞與其他歐盟企業，都正蒙受損失。歐盟因應北京壓力的抵抗力，正面臨嚴峻考驗。

布蘭特納則表達對立陶宛的情義相挺。她表示，歐盟必須有共同的對外貿易政策，並以同樣立場對第三國發言。她呼籲立陶宛企業可透過德國商會的協助，開拓新的貿易市場，而德國也依舊認為立陶宛是一個擁有十足吸引力的投資熱點。

阿爾莫奈特也強調雙邊經濟關係的重要性，目前兩國共有超過50個投資項目，創造7000多個工作機會，德國在立陶宛投資更達14.8億歐元。

FM @GLandsbergis nannte den Besuch des Staatssekretärins @Fbrantner ein großartiges Zeichen der Solidarität der neuen Bundesregierung. F. Brantner: "Es geht darum,den EU-Binnenmarkt vor Angriffen zu schützen. Litauen bleibt ein guter Ort für Investitionen" https://t.co/HJjstDgOD3 — Botschaft Litauen (@LTembassyDE) January 12, 2022

會後阿爾莫特表示，「我們形成共同觀點；原則上，這場與中國的衝突和歐洲共同市場也有關，固有必要維持歐洲完整性。從長遠來看，更與維持歐洲單一市場有關」。

她補充，只有歐洲以同一聲調表達意見，才能擺脫此一困境。畢竟，不只立陶宛企業，而是與立陶宛有合作關係的歐洲單一市場企業，全都深陷困境之中。「我門討論制訂歐洲共同貿易政策的重要性。……歐洲需要一項在現實中也能奏效的單一貿易政策」。

※德：立陶宛隊外應形成一致立場

布蘭特納也保證，德會持續將立陶宛視為非常安全且有前景的投資國家。德國也會和立陶宛協商投資該國的再生能源。

此外，對於瑙塞德日前表示，以台灣為名設立代表處是錯誤，布蘭特納則回應此舉等於向北京暗示，立陶宛在壓力下會讓步。她呼籲，立陶宛政府在對外政策上應形成一致立場。