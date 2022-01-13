民進黨屏東縣長初選造成黨內互打嚴重，日前立委周春米表態爭取提名，競爭對手立委莊瑞雄砲轟「與地方派系勾結是民主之恥」，讓綠營屏東縣黨部主委許展維急籲參選人自制，以免傷害綠營形象。今（13）日多位屏東縣綠營議員也將召開記者會要求莊瑞雄為此說法道歉，結果莊瑞雄竟稱該道歉的是國民黨主席朱立倫。

周春米日前在支持者簇擁下公開表態爭取民進黨屏東縣長黨內初選，事後莊瑞雄批評指定接班人不是屏東的傳統，還說「與地方派系勾結更是屏東民主之恥」，希望黨內同志能夠拒絕與魔鬼共舞。綠營黨內互打嚴重脫序，讓許展維在12日公開呼籲參選人應以政績表現爭取認同，避免親痛仇快，傷害綠營形象。

屏東縣議會民進黨團總召何輝能今將與多位在地議員共同召開記者會，強調屏東人不是魔鬼，認為莊瑞雄的說法已對基層支持者造成傷害，應該要公開道歉。

不過莊瑞雄則回應稱「該道歉的是朱立倫主席」。莊瑞雄表示，他能夠理解黨內其他議員的壓力，也很同情他們的處境，但他認為「是誰引清兵入關？引國民黨地方勢力介入民進黨？那個人才是必須道歉的人」，並說「如果在其他民進黨執政的縣市，不會發生這種狀況」。