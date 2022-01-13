倫敦金屬交易所（LME）基本金屬價格同步攀高，其中，期銅價格回到每公噸1萬美元之上，另外，鎳價續漲，再創10年來新高；基本金屬大漲，激勵第一銅(2009)以及不鏽鋼股早盤上攻。

倫敦金屬交易所（LME）基本金屬價格大漲，其中，期銅上漲344.5美元，成為每公噸10064美元；銅價上漲，對第一銅公司營運有利，本季可望淡季不淡。

另外，預期電動車電池的需求增加，加上對全球主要金屬消費國中國經濟增長的擔憂緩解，帶動LME鎳價上漲，創下10年來新高，也連帶帶動銅價以及其餘工業基本金屬走揚。倫敦金屬交易所(LME)周三期鎳上漲270美元，為每公噸22064美元。

倫敦金屬交易所（LME）期鎳創10年來新高，預計將拉抬後續不鏽鋼價格，不鏽鋼股早盤獲得資金點火，今日表現強勢，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等均走揚。

隨著主要成本鎳價攀高，預料將帶動後市不鏽鋼價上漲；不過，不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯(9957)盤價連兩個月跌價加上第一季工作天數少，不鏽鋼廠本季營運預料比上季高峰下滑。

燁聯1月內銷304系熱冷軋鋼板每公噸降6000元，430降3000元，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

燁聯表示，雖原料面沒有太大的變化，考量下游銷售及流通價下滑情況，與下游共體時艱，決定調降盤價。展望後市，隨著中國市場回穩且持續減產，有助於市場信心，今年開春後市場可望擺脫困境。

去年第四季，國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)第四季盤價仍比上季走揚，業績續旺可期。隨著不鏽鋼價2021年第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運，預計下游的允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季營運力拚持續成長，去年全年也將全面創下佳績。今年首季因市況較平淡且工作天數減少，業績動能減退。