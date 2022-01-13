聯準會（Fed）發布地區經濟報告「褐皮書」，內容指出2021年底美國經濟呈現「溫和」（modest）擴張，復甦力道出現放緩跡象，受訪美國企業認為供應鏈中斷和勞動力短缺仍使經濟成長受到抑制，亦使物價持續「大幅上漲」。

這份在去年底收集央行12個轄區經濟狀況的報告亦指出，隨著2022年即將到來，快速傳播的Omicron新冠變種病毒使幾個方面的問題惡化。

這份報告一共提到44次Omicron變種病毒，受訪者認為這個具高度傳染力的病毒加劇在人力招聘和通膨方面的挑戰，並拖累到去年中才開始復原的旅遊休閒產業。

報告指出美國就業「溫和」增長，大多數地區表示人力需求仍然強勁，一些企業表示難以留住員工。儘管受訪企業普遍對前景仍然很樂觀，但有幾個地區表示過去幾周，當地企業對未來幾個月的成長預期有所降溫。

整體而言，該褐皮書對美國經濟的看法為「溫和」成長，但相比前兩份報告所形容的「溫和至適度（moderate）」增長略為下修。儘管如此，貫穿這份報告的基調仍偏向樂觀、而非悲觀，被描述為「正面、樂觀」（positive）的情況是「負面、悲觀」（negative）的兩倍，而「改善」或「已增進」這類用詞出現的頻率是「惡化」的7倍。

若撇開供應斷鏈不談，受訪企業表示去年的銷售和獲利都很強勁。報告指出，在費城地區，許多公司、尤其是大型公司都回覆獲利強勁，對某些公司甚至是「歷來最好的一年」。