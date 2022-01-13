13日，因新冠疫情升溫，造成運輸量減少的新加坡航空表示，已利用發行美債方式籌得6億美元營運資金，將用來購買飛機，以及償還現有債務上。

為了度過疫情難關，這次發行的7年期公司債，是新航第2次發行以美元計價的債券，票面利率為3.375%。1年前，新航曾發過利率為3%的5年期公司債，當時也順利拿到5億美元。

11日，路透社便獲知新航這次發債目標，是希望籌到5億美元至7.5億美元之間。從上述結果來看，新航順利完成籌資任務。

為了不讓Omicron大舉入侵國門，新加坡政府上個月要求，凍賣飛來當地的新機票，禁售時間長達4周。

檢視新航最近的財報，在此次發債前，新航在新冠疫情期間，帳上還有216億星幣，約160億美元的流動資金。同時，截至2021年9月底，尚未償還的債務約21億星幣。

雖然目前運量大減，但新航放眼未來，陸續花費數10億美元用於維護機隊上，希望能減少碳排放汙染，以及降低燃油耗損。