以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」在全球連鎖的聯發國際（2756）將於1月14日以每股78.8元掛牌上櫃，因去（2021)業績表現亮眼，聯發國際近期股價一度漲至157元，法人期待聯發國際可望引領新一波的餐飲股熱潮。

聯發國際2021年12月自結合併營收為7千1百萬元，與2020年同期相比成長16％，累計2021年度自結合併營收為8.17億元，相較2020年合併營收為6.41億元，年增率達27％，業績表現已恢復至疫情前的水準。

聯發國際總經理賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」從台灣出發，至今遍布全球4大洲、13個國家，成為國際知名品牌，隨著近年全球手搖茶的市場規模不斷增長，聯發國際轉為上櫃公司，將有助於吸引資金和人才，以此深耕各大市場，發揚台灣的珍珠奶茶文化。

在海外市場，面對近期與澳洲區域代理商發生的爭議事件，賴柏宇強調，對於澳洲區域代理商嚴重違反合約約定，深感遺憾，目前靜待司法判決。賴柏宇並指出，與澳洲區域代理商的狀況為單一事件，對公司的營運和財務皆不具重大影響。

聯發國際與澳洲區域代理商的合作源自於2012年，然而，自2020年，澳洲區域代理商嚴重違反區域代理合約約定，不但未依約提供營業紀錄（包含澳洲營業場址合規文件）、未據實提供開店數，也未依約向聯發國際採購原料，更積欠貨款經由多次的溝通、協商與警告，皆未獲得改善。如綜上所述，澳洲代理商已嚴重違反合約，故其並無索賠理由，聯發國際亦無賠償責任。

從財務面來看，聯發國際所取得的澳洲登記店家數為45家，截至2021年12月止，佔比全球門市家數約12.6％；此外，聯發國際2021年度，對澳洲區域代理商之銷售金額，佔比公司營收約2.94％，若提前結束雙方合作關係，對於財務面最大影響為損失全數來自澳洲地區的營收，惟其營收佔比尚不重大。

聯發國際為維護品牌商譽，提供全球一致的品質，因此，依約提前終止與澳洲區域代理商的合約關係，並依法尋求權利救濟。然而，澳洲區域代理商透過媒體廣告版面，以不實內容指控聯發國際，損害聯發國際的商譽，該案已交由專業的跨國律師團隊協助，將透過司法途徑捍衛公司商譽，以保障股東和投資人的權益。

未來，聯發國際將持續嚴格把關全球門市的品質，穩健經營發展，並以美國、中東、歐洲等地為拓展區域。其中，美國第1季總店數將達131家，另外，已簽約石油大國科威特，之後，更將以捷克門市作為輻射性拓展，鎖定英國和法國等，採取單店加盟模式，複製第二個美國的商業模式。

而聯發國際本次競拍的投標倍數達10倍，申購數量達50萬4939筆，中籤率僅0.05％，搶購程度雙雙破餐飲股紀錄，引發投資市場關注，也顯示投資人的目光開始回到基期低的餐飲股。