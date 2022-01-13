台灣社區遭Omicron突破防線，外界關心會不會再升三級警戒，疫情指揮官陳時中表示，目前不會考慮更嚴格的管制措施，因社區看起來有收斂的情況，但知名外科醫師洪浩雲認為，指揮中心應該壯士斷腕，現在就升三級警戒兩周，保障大家春節連假都平安。

洪浩雲11日於個人臉書指出，回憶去年5月11日後，每日新增10至20名本土確診者，但因還未達三級警戒標準，所以遲遲沒有升級，沒想到5月15日，一口氣暴增180例本土，卻只有雙北升至三級，其他縣市仍維持二級，造成後續全國淪陷，5月19日才又宣布全國升三級警戒，即使當時大家都按照防疫規定生活，還自發性的封城，也無法在兩周內降回二級，反而是一再延長，直到7月底才調降警戒等級。

洪浩雲認為，依照目前防疫標準，根本無法抵擋後續爆發的疫情，今年再遇到一次社區感染，「指揮中心居然還是用同一套標準在下決策，學不到教訓啊？」雖然國內的疫苗接種率提升，但Omicron與過去的Delta變異株相比，傳播力更強，「指揮中心擔心貿然取消內用，升三級會衝擊餐飲業，可以去問一下餐廳業者，已有人打電話取消訂位，衝擊已經來了」。

洪浩雲質疑，指揮中心為何不壯士斷腕，現在升三級兩周，讓過年前疫情不要再散開，保障大家春節平安，「希望只是我杞人憂天，不然搞到最後春節接著放清明連假，就真的難過了」。