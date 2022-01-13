國際銅價高漲，價量齊揚，線纜業上市公司2021年合併營收僅合機呈現衰退，華電、華新、華榮、宏泰、億泰、榮星等公司12月及2021年合併營收都成長；大亞及大山兩公司2021年合併營收還飆史上新高。合機電力線纜訂單以台電標案為主，營收與台電通知出貨進度連動，2021年營收才出現衰退。

華新去年五月起，連續七個月調漲不鏽鋼盤價，加上國際銅價處於高檔，不鏽鋼、銅材及電力線纜等本業產品銷售價量齊揚，2021年12月合併營收攀升至174.80億元，創同期新高，年成長47.80％；2021年合併營收高達1561.24億元，年成長38.71％，創同期第五高。

華新表示，華新不鏽鋼及電力線纜價量齊揚，2020年斥資在印尼興建鎳生鐵廠4條生產線，2021年下半年全面開出，鎳金屬產量逐漸提升，是華新2021年12月合併營收創同期新高的主因。

大亞近年經營觸角從電力線纜及漆包線等本業延伸至太陽能電廠、儲能及能源管理系統等相關綠能產業的能源傳輸及能源串結，今年七月中旬越南同奈廠雖因當地爆發疫情而降載生產，11月才全面正常生產，並未影響今年營收增長，12月合併營收25.15億元、年成長22.37％，改寫同期新高；2021年合併營收274.03億元，年增幅49.69％，締造史上新高。

大山拜國際銅價上漲、民間企業建廠及公共工程對電力線纜需求增加所賜，加上子公司昕邑建設2020年九月在台中烏日高鐵站附近推建案完售，2021年第二季認列營收6.5億元，2021年12月合併營收3.95億元、年成長10.61％，創同期新高；2021年合併營收45.25億元，年成長42.91％，改寫史上新高。

銅價上漲，華榮2021年電力線纜及漆包線銷售雙雙傳捷報，2021年12月合併營收9.87億元，年成長49.52％；2021年合併營收達104.85億元，年增幅40.92％，雙雙創近8年同期新高。