全家便利商店（5903）2017年首創推出APP隨買跨店取服務，大獲成功，全家乘勝追擊，13日宣布與國內電子票證市占龍頭悠遊卡獨家合作，未來消費者忘記帶手機出門，用悠遊卡也可以寄杯買咖啡。

全家今天宣布，攜手國內電子票證發行量及市占率第一的悠遊卡，獨家推出「悠遊卡寄杯」服務，到櫃台靠卡即買、即兌，還可同時累積會員點數，同步串接會員APP，更能隨時查詢、轉贈給親朋好友。

全家主管表示，台灣咖啡市場一年產值將近800億，每天一杯咖啡已成為許多人開啟一天生活的必需品，全家從2017年首創推出APP隨買跨店取服務，創造「線上寄杯、線下取杯」的新消費行為，目前全家透過會員APP售出的咖啡占比已突破五成，顯示消費者已養成寄杯習慣，且由於便利商店店點多、方便的特性，成為主要寄杯管道。

而全家也持續開發更多元、方便的寄杯服務，考量有些消費者沒有智慧型手機，或是有時忘記帶手機出門，為了讓這些消費者也能快速、方便地享有一杯好咖啡，決定與悠遊卡合作。

悠遊卡目前的發行量已經破億張，等於台灣每個人平均擁有4張以上的悠遊卡，看好悠遊卡不論普及率或使用率都居全台之冠，全家與悠遊卡獨家合作，只要到全家店舖櫃檯靠卡，就能購買寄杯、兌換取杯，還可累積會員點數。並且同步串接全家會員APP，提供隨時查詢與轉贈功能，可將咖啡轉贈給親朋好友共享，若卡片遺失，也可透過APP或FamiPort機台將寄杯咖啡移轉至新的悠遊卡帳戶。

為了歡慶新功能上線，即日起至2月8日，全家順勢推出悠遊卡寄杯優惠，購買Lets Cafe中杯或大杯的經典美式、經典拿鐵(冷熱不限)，一次購買10杯以上，即可享同品項2杯75折（每個品項最高購買100杯）；購買20杯以上大杯咖啡，再加碼贈送限量版Lets Cafe悠遊卡乙張，限量2萬張，送完為止。