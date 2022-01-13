有「人間香奈兒」之稱的Jennie終於「扶正」成為香奈兒代言人，她為香奈兒COCO CRUSH珠寶拍攝的形象廣告正式出爐，以「邂逅」二字形容她與香奈兒的美麗相遇，力讚巴黎城市很美、巴黎人也很友善，廣告畫面還出現模特兒讀書、閱讀報紙的畫面，充滿知性美。

韓國女團BLACKPINK成員JENNIE有「人間香奈兒」之稱，如今正式成為香奈兒代言人。（CHANEL提供）

JENNIE在自己的IG貼出這支廣告的主題「有些邂逅將如影隨形」（Some encounters you wear forever.），雖只有短短一句話，卻已足以說明她對香奈兒的摯愛，這些年來她出席各大公開場合，總可在她身上找到香奈兒元素，儼然是香奈兒的義務代言人，無酬為香奈兒宣傳，如今終於如願以償「扶正」，更加要與香奈兒如影隨形、永不分離。

韓國女團BLACKPINK成員JENNIE「扶正」榮登香奈兒代言人，首支廣告出爐。（CHANEL提供）

有趣的是，香奈兒為這支廣告設計了一份名為「The Daily Crush」（暫譯「悸動日報」）的報紙，模特兒佩戴香奈兒COCO CRUSH高級珠寶翻閱報紙，充滿知性美，也為珠寶增添不少文藝氣息。

香奈兒為形象廣告特別設計「The Daily Crush」日報，出現模特兒讀報的鏡頭，更具知性美。（擷自廣告畫面）

香奈兒COCO CRUSH高級珠寶是以經典2.55包款菱格紋車線為靈感，以18K米色金（BEIGE）、黃金、白金與鑽石為材質，打造可以每日佩戴、百搭實戴的珠寶作品，今年推出7件新作，以象徵CRUSH、COCO與香奈兒 (CHANEL)的「C」為符號打造項鍊和耳環，「C」形項鍊吊墜中央飾以璀璨美鑽，另有白金鑲鑲奢華版的「C」形圈式耳環和戒指。

韓國女團BLACKPINK成員JENNIE有「人間香奈兒」之稱，如今正式成為香奈兒代言人。（CHANEL提供）

香奈兒COCO CRUSH戒指雪花式鑲鑽款，42萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒COCO CRUSH米色金圈式耳環，16萬9000元。（CHANEL提供）

香奈兒COCO CRUSH米色金項鍊，16萬8000元。（CHANEL提供）