湖人今天又在陣容上有動作，他們宣佈簽回之前裁掉的小將唐布亞(Sekou Doumbouya)，然後裁掉赫夫(Jay Huff)，本季他們幾乎都沒什麼上場時間，此外球隊傳出新目標，他們鎖定暴龍後衛小特倫特(Gary Trent Jr.)，是近期繼葛蘭特(Jerami Grant)和特納(Myles Turner)再傳出的人選。

Lakers Add Sekou Doumbouya To Two-Way Deal, Waive Jay Huff, via ⁦@AlejandroAveela⁩ https://t.co/QSWMthtm24 — Sam Amico (@AmicoHoops) January 12, 2022

唐布亞本季第二度被湖人簽下，他們曾在10月13日用雙向合約簽下他，但在11月17日又把他裁掉，本季至今他只為湖人打了2場，場均出賽8分鐘，拿下7分3籃板1.5抄截1火鍋，赫夫則打了4場，平均上場5分鐘，僅拿下1.1籃板0.3助攻成績，看來湖人並不重用他。

而據記者斯卡托(Michael Scotto)報導，湖人一直在進行調查評估，對暴龍先發後衛小特倫特表示興趣，本季小特倫特為暴龍出戰33場，平均出戰34分鐘，能貢獻16.4分2.9籃板2.1助攻1.9抄截，投籃命中率42.1%、外線36.8%、罰球84.5%。

The Los Angeles Lakers have expressed interest in Gary Trent Jr., per @MikeAScotto



(Via https://t.co/snGuepEdbg) pic.twitter.com/jeiJ0flJCR — NBA Central (@TheNBACentral) January 12, 2022

不過斯卡托表示，湖人不會為他送出狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、貝茲摩(Kent Bazemore)加上選秀權。而此前記者溫霍斯特(Brian Windhorst)有提到湖人想要將上述兩人送走，狄安卓喬丹本季出戰28場，出賽13分鐘，貢獻4.4分5.6籃板，貝茲摩打24場，出賽17分鐘，貢獻3.9分2籃板。