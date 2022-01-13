公所人員、里長等人不斷向在場民眾廣播「不用急在今天一定要打」。（陳夢茹攝）

桃機群聚案延燒，桃園自12日起連續5天開設37處社區疫苗接種站，昨BNT疫苗總計替1萬2407人施打，今日開打莫德納疫苗，有接種站才開20分鐘400張號碼牌就被領完，公所人員直呼「打氣比昨天強很多，人潮真的很多！」。

桃園市為衝高疫苗覆蓋率，12日打BNT疫苗有1萬2407人接種，今天施打莫德納疫苗人氣超強，桃園區公所指出，五中市民活動中心8點開始服務，400張號碼牌在20分鐘內發完，只得再加碼，希望早上能打完700人，下午再打400人，預估今天可打1100人，但陸續仍有民眾前往詢問。

「社區接種站還有3天，另外也可以到其他醫療院所接種！」桃園區公所不斷向在場民眾廣播「不用急在今天一定要打」，不過他們也觀察到，今天的打氣比昨天提升非常多，分析可能跟昨天晚間暴增多例本土確診個案有關，且今天的長者非常多，長者都可以自主排隊等待，雖然人潮非常多，不過並沒有聽到什麼抱怨聲。

桃園市長鄭文燦也到三元忠義市民活動中心視察疫苗接種狀況，他表示，17日後中央1922會重新啟用，為此桃園先在12日至16日開放37處社區接種站協助民眾接種疫苗，無論1、2、3劑，只要符合資格者都可以施打，請民眾記得「單日打莫德納、雙日打BNT」。

鄭文燦說，這幾天因桃園有疫情，聯邦銀行多名銀行行員染疫，相關人員匡列採檢3000多人，社區採檢站也採檢1400多人，民眾難免會擔心，導致接種站呈現滿載狀態，會請醫療團隊兼顧友善跟速度，盡最大力量協助民眾接種疫苗，以前1個站約可打500多人，他評估今天有可能上看10002人。

另外鄭也呼籲民眾，桃園跟桃機風險有連動，一定要保持最高警覺，戴好口罩、減少聚餐、趕緊打疫苗，市府在面對每個群聚疫情時都會做最全面的圍堵。