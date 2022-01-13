動保團體13日在立法院群賢樓前舉行「立院開修憲公聽會 不能沒有動物的聲音」記者會，呼籲朝野「動物保護入憲」倡議不要無疾而終，期待將動物的生命尊嚴納為國家應予保護的價值。（王英豪攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，期待台灣社會能更友善動物，立法院臨時會修憲委員會今(13)日將就18歲公民權議題等舉辦第一場公聽會，動保團體表示，很遺憾這次公聽會沒有動物的聲音，呼籲國會尊重與重視動物福利，讓動物權入憲。

近10個動保團體今日上午緊急到立法院群賢樓聚集，高呼口號表達對動物權入憲的訴求，台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，第10屆立委修憲工程至今付委的75個提案中，有8案跟動保入憲有關，我國雖有「動物保護法」，但更上位的憲法目前僅納入環境保護，本次公聽會動物的聲音缺席，十分遺憾。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏說，這次75個提案將在公聽會中討論，這次執政黨提出的法案以政治改革為主，例如廢考監、18歲公民權等，但是在野黨反對這些政治改革的聲音很大，顯見尚無共識，為何不先處理涉及民眾有感的民生、社會變遷、環境保護、動物福利、弱勢關懷呢？

75個提案分為15類議題，應該每類至少都開一場公聽會才能有效討論，前幾個月針對公投，執政黨可以在短時間內召開100場說明會，為何15類不能開15場公聽會？

國民黨林奕華指出，修憲絕對不是兒戲，憲法是國家的根本大法，修憲就是要符合國際趨勢，以及國家在進步觀念上的宣示，這次公聽會是把所有議題丟進去的「大鍋炒」，如果無法分項目討論，立法委員難以擔任凝聚社會共識的角色，尤其修憲還得經過人民的複決來過關。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如強調，動團推動動保入憲已久，呼籲各黨不要因為政治原因犧牲動物權益，動物保護應該是台灣人的基本價值。