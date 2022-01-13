某科技大學畢業的男子張子彥，2年內在大台北區偷拍近60名女子如廁畫面，被判6年定讞，但警方查出張男在偵審期間竟然又偷拍近30名女子，甚至將影片賣給國內2個大某知名色情論壇牟利，檢警循線查出有學校教師經營論壇、網友上傳性愛、偷拍猥褻影片牟利、也有人專愛偷拍女學生裙裡春光影片，2個論壇還會肉搜並上傳被害人資訊，大打廣告，獲取上千萬元暴利，初估逾300人受害。

台北地檢署13日依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《個資法》、《刑法》妨害秘密、《組織犯罪條例》等罪起訴張子彥、論壇負責人陳紹暐、王星澤、某學校老師林清安、以及壇論人員、其他上傳販售性愛片網友共計15人，並沒收相關人賣片不法所得，其中林清安獲利503萬多元台幣、張子彥人民幣93萬9465元、陳、王2人各數百萬元台幣、其餘網友郭男等人分別沒收人民幣、台幣數十萬元不等。

檢方痛批林清安身為教師，竟與「老馬」經營論壇7年，專門販售未成年性愛片，甚至留下被害人的工作地點、學校、通訊軟體帳號，供網友肉搜，有被害人因此患有憂鬱症，甚至選擇輕生，光其經營的論壇就有197人被害，總發文共計20萬6000份帖子，嚴重違反教職人員應保護未成年人身心健全發展之職志，向法院具體求處重刑。

另檢警在陳男等人的硬碟內查獲大批偷拍片，至少數十名被害人，加上論壇負責人「老馬」等多人尚未到案，已另案擴大偵辦。

本案緣於張子彥2015年間被抓到在台大、北一女及多處公共女廁裝針孔偷拍女學生如廁影片，時間長達3年，受害人近60人。但案件偵審期間，有受害人發現自己的影片仍在網上被販售，刑事局、婦幼隊去年間展開偵辦，查出張男將影片賣給國內某大知名網路論壇，發現除了張男外，另有多名網友上傳性愛影片或偷拍片販售，有人因此月入數萬元至10萬多元。警方遂報請北檢偵辦。

北檢起訴指出，陳紹暐、王星澤過去曾在某論壇賣性愛、猥褻片，之後於2015年8月起架設網站自組論壇專門賣片牟利，對外招收會員，以註冊1000元人民幣儲值、會員須自拍證件實名制等條件，區分會員等級。

而張子彥及郭姓、李姓男子會員加入，上傳各自偷拍女子如廁、性愛、猥褻影片，並販售牟利，該論壇自2015年至被查獲止，共被查獲會員儲值的泰達幣2448枚，普通會員2萬3446人、一般會員534人、高級會員301、特級會員24人，發表帳文數共3萬5667份，論壇負責人陳男、王男各獲利數百萬元。

其中，李姓網友以招募網路小模為由，誘騙18歲女子及未成年少女拍攝「大尺度」全裸片，上傳論壇，陳男因論壇營運需要，曾經肉搜女子的照片及個資後，繕打成廣告文案後對外貼文牟利。李男還藉故與未成年少女性交易。另張子彥在前案偵審期間，自2018年11月起利用女生社團活動訊息，預先到廁所架設器材偷拍女生如廁，並找沈姓同好把風；郭姓網友因有嫖妓習慣，也將性愛過程拍成影片上傳販售。

檢方痛批論壇負責人陳男、王男、會員張男、沈男等人長期偷拍並銷售影片，甚至以女學生為下手對象，行逕惡劣，另郭男在偵辦期間，誤導檢警偵查方向，檢方請求對張男等人量處適當之刑，而郭男另科處300萬元以上罰金。