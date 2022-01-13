年節將至！高雄三鳳中街的年貨大街，將於1月15日至1月31日將舉辦「虎虎生豐2022三鳳中街過好年」的年貨採買活動，由於今年主辦單位將在建國三路及三鳳中街口搭建舞台，進行系列表演活動，炒熱買氣，預料將吸引採買年貨的民眾，轄區警方宣導交通措施，呼籲往來建國三路東西向周邊道路的人、車，屆時可改替代道路行駛。

三民一分局警方指出，三鳳中街將於1月15日至31日舉辦「虎虎生豐2022三鳳中街過好年」年貨採買活動，15日開幕活動當天9時起至下午4時止，將在建國三路及三鳳中街口搭建舞台，進行一系列表演活動。

警方表示，有鑑於往年春節期間，三鳳中街會吸引大批民眾前往採買年貨，為確保人、車通行順暢與安全，活動期間，警方將結合主辨單位規畫疏導建國三路東西向（自立路至中華三路）周邊道路的人、車，籲請駕駛人於活動期間可利用九如二路、河北二路、河南二路等替代道路行駛。