著名男歌手齊秦當年以《大約在冬季》、《無情的雨無情的你》、《夜夜夜夜》叱吒歌壇多年，奠定一代歌神的地位。近年來將事業重心放在對岸的他，除了擔任多個音樂節目的導師，還接商演活動重現嘹亮歌聲，但被酸外型蒼老、身材嚴重發福。

齊秦昨（12日）剛過62歲生日，好一陣子沒再露面，最近有網友在微博公開一段他現身商演的影片，可以看到齊秦頂著短髮、身穿血紅色高領上衣，搭配灰色長褲，貼身的剪裁藏不住鮪魚肚，直接挺出來，腰間的贅肉也一覽無遺，整個人圓潤一圈。

齊秦在簡陋的舞台上又唱又跳，還做出「狂刷空氣吉他」的動作，五官全部擠在一起，表情相當投入，氣氛被炒得很熱，讓觀眾看了都莞爾一笑，只不過他被網友發現皮膚鬆垮，不禁感嘆昔日那匹長髮飄逸、在舞台上充滿野性的帥氣狼王，跟大家一樣難逃歲月的考驗。

62歲齊秦現身商演，被網友批評外型已有老態。（圖／微博）

儘管如此，齊秦的現場演唱功力依舊寶刀未老，每次現身都有精彩又有水準的表演可看，讓大批歌迷拍手叫好，他的演出費也節節攀升，大前年唱3首歌能賺60萬人民幣（約260萬台幣）的演出費，去年已漲價至唱4首歌收100萬人民幣（約434萬台幣），新春一到齊秦再度重出商場表演，想必又能賺飽飽過個好年。