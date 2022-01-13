新北市長侯友宜（中）13日前往三重綜合體育館視察接種情形，並提醒民眾接種完成後仍需緊戴口罩。（黃世麒攝）

為因應新冠肺炎 Omicron 變種病毒威脅造成全球疫情升溫，防範病毒在社區傳播擴散，除了合約醫療院所門診、機動疫苗接種站外，新北市政府也重啟中大型疫苗接種站，13日起至15日連續3天分別在三重綜合體育館、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所2樓等場所，提供莫德納疫苗第1、2及追加劑的接種服務，開放預約後旋即額滿，每日服務量能可達1萬人以上。（黃世麒攝）

桃園機場群聚感染擴大 侯友宜：新北隨時做好滾動式調整

桃園機場群聚感染擴大，鄰近的新北首當其衝，新北市長侯友宜13日視察三重小巨蛋疫苗施打站，他表示，新北早在桃園一開始有本土社區個案出現的時候，就已經全力備戰，目前的狀況是要做好滾動式調整，全力的戒備。

侯友宜表示，新北早在桃園一開始有本土社區個案出現的時候就已經全力備戰，現階段新北市掌控疫情變化，雖然有零星的個案受到桃園，甚至台北的影響，新北都在第一個時間能夠快速地處理。

侯友宜說，新北目前的狀況是要做好滾動式調整、檢討，全力的戒備，趕快把疫苗施打量衝上來，呼籲所有的市民朋友配合政府，加嚴來防範疫情，不能輕忽這一次來勢洶洶的Omicron。

面對春節到來，有許多大型活動，新北會做什麼調整？侯友宜說，新北會看狀況隨時調整，他都會提醒辦活動的單位，要以最壞的打算做最好的準備，隨時調整步伐，隨疫情的變化，市府會隨時跟舉辦活動單位密切聯絡，目前還是請大家全力備戰，隨時做好備案。

媒體向侯友宜提問，他何時會打第三劑？侯友宜表示，其實他鼓勵大家只要時間滿了都可以打，包括市府的同仁、包括自己的眷屬，只要滿、就來打。

三重綜合體育館13日一早湧進許多民眾前來接種，民眾在館外依序排隊。（黃世麒攝）