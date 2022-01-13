韓國偶像團體EXO成員張藝興有著「零負評男神」的美譽，是少數同時在日韓、兩岸三地都有知名度的男星，最近宣布正式成為宇舶表（HUBLOT）大中華區代言人，首波形象廣告就佩戴要價破百萬的Big Bang Unico金屬鍊帶款腕表，氣場立刻升級，帥氣破表。

張藝興榮任宇舶表大中華區代言人，搶先配戴要價破百萬的Big Bang Unico 皇金鍊帶計時腕表。（HUBLOT提供）

張藝興是EXO男團第一個推出個人專輯的歌手，由於顏值高、形象佳，加上又有國際知名度，不僅是是精品音響品牌Bang & Olufsen代言人，且經常出入VALENTINO、CHAUMET等時尚活動，如今又榮任HUBLOT代言人，在時尚圈的地位更上一層樓。

張藝興榮任宇舶表大中華區代言人，搶先配戴要價破百萬的Big Bang Unico 皇金鍊帶計時腕表。（HUBLOT提供）

宇舶表全新登場的Big Bang Unico金屬鍊帶款腕表，表徑42mm，承襲經典「三明治」多重結構表殼，以單一金屬材質製作，表鍊為三節鍊條構成，以稜角與倒角、亮面與磨砂面建構而成，搭載宇舶自製Unico機芯HUB1280，具備雙重離合計時機制和四項專利技術，包括振盪秒針離合機制、可調校的滾珠軸承計時碼錶磨擦系統、單向齒輪的棘輪固定系統以及指標裝置微調系統。

義大利設計師Chiara Ferragni配戴Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時腕表。（HUBLOT提供）

除了張藝興，近日義大利時尚設計師Chiara Ferragni也搶先佩戴這款Big Bang Unico金屬鍊帶款腕表，勇於跨越男女腕表的界線，詮釋前衛中性的時尚潮風。

宇舶表BIG BANG UNICO皇金滿鑽鍊帶計時碼表，搭載HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，310萬7000元。（HUBLOT提供）