中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員「短今」（胡馨儀）氣質出眾，又有173公分的高挑身材和傲人上圍，為她在網上擄獲一票粉絲心。近日她在IG分享自己穿著深U藍白格紋洋裝，一彎腰深不見底的事業線和雙峰超吸睛，但也有網友歪樓發現她內手臂靜脈曲張明顯，提醒她有空要快去看醫生。

短今擁有不科學的娜美級身材，擁有E級上圍和性感曲線的她，去年她大方脫了發行寫真集《今日旅行中：短今Sammie寫真書》，照片中可見她卸下清純標籤，以性感小女人形象現身，時而大秀香肩，或是穿上下衣失蹤風格美服，露出一雙細長鉛筆腿，美翻粉絲。

受封「青筋女神」、「大隻馬」的短今，上月傳出在球場邊拍美照，穿著大尺寸球衣的她，下半身沒穿疑似露出白底褲，引來網友狂問是否走光露出內褲，短今事後也大方在IG限時動態澄清：「人家有穿短褲啦！」其他網友也幫忙緩頰：「我知道短褲但是這個美腿好」，化解一場危機。

短今近日再度分享自己在球場邊的美照，穿著深U合身洋裝的她大秀北半球及深溝，她打趣寫下：「111年1月11日，脫單，從今天開始」、「有沒有台版的單身即地獄讓我報名一下」、「我沒有公主病願意洗衣煮飯打掃家裡」、「只要接受我房間都是粉紅色就好」，網友回：「手上的青筋？」、「發現耳環也是同樣格紋的耶 」、「左手的靜脈，要不要看一下醫生？」，釣出她本人開玩笑說：「我中了慢性化骨綿掌」。