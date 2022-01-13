北市光華商場安檢不合格，防火門損壞重罰12萬。（北市建管處提供／楊亞璇台北傳真）

北市光華商場安檢不合格，防火門損壞重罰12萬。（北市建管處提供／楊亞璇台北傳真）

農曆春節連續假期將屆，各大百貨、賣場湧入大量採買年貨之人潮，台北市建築管理處 12日抽查4家百貨賣場、1家餐廳，僅「光華數位新天地」勘檢不合格，屋頂層防火門損壞無法正常閉合，依法裁罰12萬元，其餘賣場皆合格。

建管處說明，光華數位新天地違規事項包含屋頂層2樘防火門分別為門弓器損壞及門扇無法復歸，將依法裁罰12萬元，並要求場所2日內改善完畢；若仍有不合格者，將重罰30萬元，必要時亦可予以斷水斷電。

建管處長劉美秀表示，由於春節期間百貨賣場及餐廳均吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查之頻率，因此特別就此類場所再加強查核，以確保消費者購物環境之安全。呼籲業者勿任意堆置雜物於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

劉美秀說，民眾倘有發現違規情事亦歡迎隨時撥打服務專線：1999，通報市府話務中心，倘有查獲不合規定情事，當依建築法重罰，積極為消費大眾的消費環境安全把關。