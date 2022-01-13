高雄市議員李眉蓁多年前在就讀國立中山大學大陸研究所撰寫論文時，涉嫌抄襲雷姓學生的論文，橋頭地檢署13日以著作權法，對她提起公訴。李眉蓁對此表示：「謝謝外界關心，尊重司法，後續交給律師處理」。

橋檢表示，李眉蓁明知「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」是雷姓學生於2000年就讀國立臺北大學公共行政暨政策研究所期間完成，著作財產權屬於雷姓學生所有，非經雷同意或授權，不得擅自重製、改作。但李眉蓁於2008年未經雷的同意，抄襲與改寫雷的論文，撰寫成中山大學大陸研究所「台灣對中國大陸之貿易分析」碩士論文。

此案經雷姓學生於2020年7月得知後提告，檢方依法偵辦，李眉蓁涉犯著作權法第91條第1項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權，及同法第92條擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌。並依刑法第55條前段之規定，從情節較重之擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪嫌處斷。不過，今年適逢選舉年，是否阻礙李眉蓁的連任之路？對此，國民黨高雄市黨部今也回應，將先針對起訴詳細內容作了解，至於是否影響議員選舉提名，將再送請高雄市考紀會研議。