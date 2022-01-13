日本最新研究發現，感染Omicron的患者，在出現症狀的3至6天傳染力達到高峰，此時的病毒量最高，這項研究再度令人質疑，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將隔離天數從10天縮減至5天的政策是否適當。

美國CDC縮短確診者隔離時間，從10天縮減至5天。

美國富比世（Forbes）報導，日本國立感染症研究所5日公布最新研究，團隊一共從21名Omicron患者身上採檢83個呼吸道樣本，其中19人完整接種疫苗、2人未接種，17人有輕微症狀，4人為無症狀患者。

團隊使用稱為qPCR（Real-Time PCR）的核酸檢測方法來測量檢體上的病毒量，發現患者在確診及出現症狀後的3至6天病毒量最高。令人驚訝的是，7至9天病毒量仍維持高點，有些患者甚至在確診後2周仍檢測出高含量的病毒遺傳物質。

由於qPCR核酸檢測法無法確定這些病毒遺傳物質是否仍具傳染力，或是已經是死掉的病毒、或正在死亡的病毒，因此研究人員也同時從這些樣本中培養病毒，最終仍得出類似結論。

唯一不同的是，確診後10天，研究人員已經無法從樣本中培養任何活病毒，強烈表明即便仍能測出病毒遺傳物質，不過沒有任何一位患者在這個階段仍具傳染力。

富比世指出，這項研究結果令人更加質疑美國CDC的隔離政策，CDC在2021年12月27日建議將確診者的居家隔離時間從10天縮減為5天。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周為隔離政策護航，指出科學顯示，確診者最具傳染力的時間點是出現症狀的前1、2天，至出現症狀後的2至3天，「所以到第5天時大部份的傳染性已經過去了。」

報導指，這項研究的參與人數雖然少，但結果卻明顯與瓦倫斯基的保證牴觸。

事實上在CDC公布新政策後，不少美國民眾就在網路上公開自己的抗原快篩結果，許多人一直到確診後5天仍有症狀，而且快篩結果持續呈現陽性。

I took rapid tests through my mild Covid infection two weeks ago. Two takeaways: (1) I was positive for 9+ days. (2) rapid tests show gradation which can have some value for monitoring nasal viral load / presumptive infectiousness. #safertogetherSF @michaelmina_lab @EricTopol pic.twitter.com/0KFVsDZ8Tz — Saul Kato (@neurotheory) January 3, 2022

研究顯示，先前的新冠變異株病毒量，多在患者出現症狀前後初期達到高峰，報導指出，目前看來Omicron可能和其他變異株不太一樣，部份專家疾呼CDC重新修改指引，並且建議讓患者檢測呈現陰性時才能解除隔離。

根據美國CDC官網有關確診者居家隔離的說明，確診者或出現症狀者，一律隔離5天，當家中有其他人時，必須戴口罩。

有症狀者，在隔離5天後，如果持續24小時沒有發燒，症狀也已經改善，可以解隔離；無症狀患者隔離5天後可解隔離。症狀嚴重的患者必須至少隔離10天，10天後必須諮詢醫生建議才能解隔離。