美國35歲好萊塢知名女星梅根福克斯（Megan Fox），2020年因擔任饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）的MV女主角而與他擦出愛火，甚至為了他拋家棄子，即使遭到酸民攻擊，兩人依然愛得火熱。而今（13）日梅根福克斯突然在個人社群媒體上公開被求婚影片，宣布與小4歲的機關槍凱利訂婚，她火辣的穿搭也立即吸引目光。

今日稍早梅根福克斯與機關槍凱利同時在個人的社群媒體上公佈訂婚喜訊，影片中雖然沒有華麗的場地布置，但可以看到機關槍凱利深情並且浪漫的在兩人相識的榕樹下，向梅根福克斯說出求婚誓言，讓梅根福克斯感動到摀住嘴巴，接著收下鑽戒。

梅根福克斯在貼文中表示兩人相戀一年半以來一同走過「地獄」，但相處的這段時間開心的日子比她想像中的還要多，於是當機關槍凱利求婚時，她也不假思索的答應了，她還透露兩人甚至互相喝下對方的血認定這段關係。

事實上，這也是梅根福克斯的第二段婚姻，過去她曾在2010年與男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）結婚並生下3名子女，但2020年與機關槍凱利合作MV後便立即陷入熱戀，即使兩人相差4歲，梅根福克斯依然愛得火熱，為了他立即宣布離婚並大方在IG上公開兩人的戀情，讓外界看傻了眼。如今兩人確定攜手共度未來，受到大批粉絲的祝福，而梅根福克斯影片中火辣的穿搭，也讓部分網友忍不住歪樓表示「好辣」。