晶圓代工廠聯電(2303)上季營收續創新高，2021全年營收年增逾2成同創新高。聯電預定1月25日舉行法說會，公布上季獲利以及展望，隨著晶圓代工需求仍強，預期該公司第一季業績仍可望淡季不淡。聯電早盤增量上攻，最高漲1.7元至63.6元。

聯電2021年12月合併營收約為202.8億元，再創新高，月增3.14%，年增32.65%。上季營收季增5.71%再締新猷，2021全年營收首破2000億元，年增20.47%，亦再創新高。

晶圓代工產能供不應求，聯電上季單月營收逐月創高，上季營收590.99億元，再創季度新高紀錄，比去年第三季續增5.71%。聯電2021年1~12月合併營收2130.11億元，也創下同期新高，年增20.47%。

聯電公司對上季展望樂觀，預估晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售單價季增1~2%，由此推估，營收將再創新高，季增率約為2~4%，實績為季增5.71%，優於預期，此外，公司預估第四季產能利用率將維持滿載，毛利率進一步提升至約37~39%。

聯電預定1月25日舉行法說會公布上季獲利以及展望，公司先前預告，對今年展望仍樂觀，看好今年產能持續滿載，價格也將向上，預估今年營收成長將優於產業平均值的12%。