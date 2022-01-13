通膨對於科技產業發展帶來隱憂，但對不同型態科技公司的影響亦不相同。富達投信分析，部分企業在強勁的定價能力及收取固定抽成的商業模式下，仍可在通膨的環境下有所成長。即使獲利率可能因通膨造成成本上升而受到影響，科技本身輕資產的特性加上其定價能力，仍有助其獲利。

富達認為市場對於特定科技領域的需求，將加速產業的發展。例如，雲端可能受到大型網路平台投資所驅動，預期是一大具發展性的領域。此外，元宇宙的概念，在長期而言是相當耐人尋味的主題。Meta(Facebook)一直是這個概念的信仰者之一，從2014併購VR廠商Oculus為元宇宙的開發訂下基礎即可看出端倪，現在又承諾將投入一百億美金進行元宇宙相關開發，預期將帶動其他企業跟進。

富達投信認為全球科技產業於2022年將持續受惠於結構型的成長，長期發展主題包括自動化趨勢、電動車、雲端等，將是新的一年關注焦點。此外，科技公司在各產業發展永續的過程扮演重要角色之一，隨著永續性成為投資人、政府及其他公民社會利害關係人日益重視的議題，預期將同時推升科技類股潛能。

富達全球科技基金經理人Hyun Ho Sohn表示，在企業及個人需求強勁的情況下，2022全球科技類股整體展望可期。首先，自過去兩年COVID來襲，企業紛紛意識到需要更佳的科技基礎設施，以因應混合型態的工作模式，且長期的數位化趨勢也日益提升科技的重要性；消費者則在疫情下更偏好數位內容及使用電子商務，亦貢獻科技產業結構性的成長動能。

然而必須留意的是，雖然市場可能已經度過供應鏈緊縮最嚴重的階段並預期會慢慢好轉，但整體供應鏈仍屬緊縮狀態且預期可能會延後復甦，而預期之外不可控的通膨也可能衝擊部分科技股。此外，法規的監管將持續帶來挑戰，雖然預期企業仍能有效因應並保持成長，建議投資人持續觀望監管面的潛在變化。

展望未來，雖然中國監管政策加深投資人的隱憂，富達仍保持較為審慎樂觀的看法。評估中國政府不致希望傷害全球對其企業的看法，預期今年激進措施可望減少，並將搭配稍加寬鬆的監管，因而提供一個更適合由下而上選股的中國科技股市場。