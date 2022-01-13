創夢市集與台北市電腦公會推動一年一度的台灣遊戲產業新創媒合會，共計9家來自不同國家的海外發行商參與，而在台灣自製獨立遊戲的部份，本次有8組團隊參加，都是來自於由創夢市集執行文化內容策進院推動的「獨立遊戲內容育成與經營培訓計畫」，計畫是透過創夢市集遊戲孵化池C-Lab (Content Lab)執行獨立遊戲專業課程與業師的陪伴孵化計畫。

本次台灣遊戲產業新創媒合會為讓台灣自製獨立遊戲能有更多出海的機會，有9家來自不同國家的知名海外發行商共同參與，包含：505 GAMES、Asiasoft、Chorus Worldwide、DANGEN Entertainment、Hooded Horse Inc.、Kowloon Nights、MARVELOUS、Nicalis、Radianity Publishing。而這些發行商所發行過的作品有今年口碑爆棚的《龍脈常歌》、2020 年拿下最多次年度最佳遊戲的《死亡擱淺》、經典動作遊戲《惡魔城》作者開發的續作《血咒之城》、年年創下銷售佳績的《牧場物語》等數10款海內外經典遊戲作品。

創夢市集是由遊戲橘子(6180)、網銀國際、華義(3086)、昱泉(6169)等遊戲公司共同成立，後續加入新光金為股東，是國內少數聚焦在「娛樂生活」領域的新創投資機構，其中在獨立遊戲更是國內唯一每年定期以加速器及孵化池模式，提供團隊一條龍式輔導及友善早期投資的公司。

創夢市集基於多年來在台灣自製獨立遊戲產業的投入實績，開始執行遊戲產業一條龍的前期孵化培育，孵化期間連結台灣遊戲圈有過成功產品開發經驗的團隊，以他們豐富開發與市場洞察經驗，陪伴新創遊戲團隊打磨創意作品，達到可商品化的階段，進而可以對接市場商機，如創夢市集加速器與投資，以及國際市場發行的機會。未來也將串連創夢市集本身所提供的中、長期加速與輔導資源，不只降低了台灣遊戲團隊進入市場前的困難與失敗機率，也串聯市場出海的機會，甚至走向資本市場的機會。