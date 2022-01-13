福斯集團(Volkswagen AG)周三公布了2021年創下近10年最低的銷量，年減4.5%，為888萬輛。集團還表示，今年上半供應鏈狀況依舊動盪不安。

福斯汽車品牌在去年賣出489萬輛，大幅減少了8.1%，其中在中國市場更是大減14.8%，但是在中國的電動車則成長437%，超過4倍，。

另一方面，BMW集團周三也宣布，旗下BMW汽車品牌在去年則創下221萬輛的新高紀錄，增加9.1%。BMW集團則總共賣出252萬輛車，年增8.4%，包括Mini品牌的集團汽車去年在歐洲賣出的，有近四分之一是純電或油電混合車。

在豪華汽車市場上，BMW主要競爭對手賓士汽車則在上周五公布成績，去年銷量跌5%，來到約205萬輛。年度總銷量也為近5年來首次被BMW超越，喪失豪華級距的寶座。

然而這些豪華汽車製造商在歐洲市場上的表現疲弱，BMW集團僅增加3.9%，賓士則下降11.2%，福斯集團在西歐和中東歐也都衰退逾2%。

北美市場為3家德國車廠提供最大成長助力，賓士成長0.4%，BMW增加19.5%，福斯汽車則增加13%，福斯集團則增加15.6%。

若觀察福斯集團內部主要品牌表現，保時捷銷量年增10.9%，表現亮眼，奧迪持平，Skoda跌12.6%。

歐洲市場在去年則為整個汽車產業提供了電動車的成長助力，純電動車和油電混合車兩者佔了總交車量的五分之一和四分之一之間，遠高於全球占比。