以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)將於明（14）日以每股78.8元上櫃掛牌，日前完成262張公開承銷現增新股申購，申購數量達50萬4939筆、中籤率僅0.05％，搶購程度雙破餐飲股紀錄，引發投資市場關注。

聯發國際上櫃前公開承銷現增新股1312張，其中1050張去年12月24～28日以底價68.52元競價拍賣，合格投標數量達1萬582張、超額投標達近10.08倍。得標價格介於115.6～705元，得標率僅9.92％、得標均價119.29元。

聯發國際2021年12月自結合併營收0.71億元，月增達35.97％、年增達16.47％。第四季合併營收2.02億元，雖季減10.56％、仍年增16.88％。累計全年合併營收8.17億元、年增達27.33％，為僅次於2019年的歷史次高，表現已恢復疫情前水準。

聯發國際總經理賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」自台灣出發，至今遍布全球4大洲、13個國家，成為國際知名品牌。隨著近年全球手搖茶的市場規模不斷增長，聯發國際轉上櫃掛牌將有助於吸引資金和人才，以此深耕各大市場，持續發揚台灣珍珠奶茶文化。

對於近期與澳洲區域代理商發生合約爭議事件，賴柏宇對於澳洲區域代理商嚴重違反合約約定深感遺憾，認為代理商並無索賠理由、公司亦無賠償責任，目前靜待司法判決，同時強調與澳洲區域代理商的爭議狀況為單一事件，對公司營運和財務皆不具重大影響。

聯發國際表示，與澳洲區域代理商自2012年起合作，但該公司2020年起除未依約提供包括場址合規文件等營業紀錄、據實提供開店數，亦未依約向聯發國際採購原料、甚至積欠貨款，經多次溝通、協商與警告皆未獲得改善，已嚴重違反合約。

為維護品牌商譽、提供全球一致品質，聯發國際對此依約提前終止與澳洲區域代理商的合約關係，並依法尋求權利救濟。但澳洲區域代理商透過媒體廣告版面，以不實內容損害聯發國際商譽，此案已交由專業跨國律師團隊協助，將透過司法途徑保障股東和投資人權益。

就財務面而言，聯發國際取得的澳洲登記家數為45家，截至去年底占全球門市家數約12.6％，去年對澳洲區域代理商銷售金額僅占公司營收約2.94％。若雙方提前結束合作，最大影響為來自澳洲的全數營收，但營收占比尚不重大。

展望後市，聯發國際將持續嚴格把關全球門市品質、穩健經營發展，以美國、中東、歐洲等地為主力拓展區域。其中，美國首季總店數估達131家，並簽約石油大國科威特，後續將以捷克門市進行輻射性拓展，鎖定英國和法國等地採單店加盟模式，複製美國成功模式。