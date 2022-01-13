浤圃建設位於仁武區愛河最上游的「八卦案」，13日動土，由於該案緊鄰被視為愛河整治最後一哩路的100期重劃區、加上有仁武產業園區、以及中山大學設校的3大利多，此一水岸首排景觀宅，將先建後售，該區目前新案每坪27到29萬元，因此，浤圃「八卦案」未來開賣時，將直接上看3字頭。

浤圃建設「八卦案」13日由董事長蘇宏圃、立騰建設總經理巫立騰、台灣區綜合營造業同業公會高雄辦事處總幹事林佩樺、華泰銀行協理洪振裕、京城銀行協理呂英碩等人共同動土，規劃興建地上15樓，104戶的2房和3房產品，坪數介於21坪到41坪之間，主攻首購及首換客層。

浤圃總經理蘇姿菁表示，浤圃建設走過14個春夏秋冬，近2年來，除了已完銷漢神巨蛋商圈「星潮STYLE」、與高雄車站商圈「星時代」外，已於去年8月、9月及11月，分別舉辦漢神巨蛋商圈新庄案、仁武澄德特區澄德案及鳳山天天公園鳳翔案動土，如果再加上13日動土的仁武愛河上游84期景觀宅八卦案，4案總銷約達100億元。

蘇姿菁指出，浤圃為了強化未來推案佈局，過去1年也已完成「五福土銀都更案」整合，並於高雄車站後驛商圈、岡山87期生活圈、鳥松澄清湖特區等區域購地，持續朝向打造危老都更第一品牌目標。

她說，仁武近年來人口快速成長，居住人數已達9萬3581人，較縣市合併時的7萬2453人，成長29.1％，是高雄人口增加與成長幅度雙料冠軍，人口不斷上升，主因在於區段鄰近中山高鼎金系統交流道，又有國道10號仁武交流道做為東西向串聯。

若以13日動土的八卦案為軸心，生活圈包括全聯、寶雅、寶家、必勝客、築間、五鮮級、小北百貨、星巴克、康是美、享溫馨等知名企業均設點，消費採買可到八德南路與仁雄雙商圈，也有登發黃昏市場可採購，學區屬八卦國小及大灣國中，另有市立圖書館澄觀分館等文教設施，食衣住行育樂等生活機能都已兼備。

蘇姿菁表示，仁武重大建設逐年增加，佔地74公頃的「仁武產業園區」，高達109家廠商辦理土地預登作業，未來將引入6300個職缺，並創造242億元年產值，而首波5家獲選廠商包括天正國際、駐龍精密、成新科技、科力航太、元山科技，總投資金額42億元，而2020年已動土、佔地24公頃的國立中山大學仁武校區，四棟校舍預計2026年完工，將以培育生醫、醫材、健康照護等專才為核心。

她說，浤圃建設八卦案位於愛河上游84期重劃區，基地面積523坪，該案雖屬84期重劃區，但區段緊鄰100期重劃區，而100期重劃區被視為愛河整治最後一哩路，因此，備受市場期待，水岸首排綠景宅「八卦案」，預計採先建後售的方式，進行開發。。

業界表示，該區目前新案每坪27到29萬元，新屋轉售的大樓每坪也在24到25萬元之間，因此，浤圃「八卦案」未來開賣時，將直接上看3字頭。