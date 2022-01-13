王力宏隔離出關後，被李靚蕾怒控帶3名陌生男子硬闖住處吾疆，隨後也派管家前往警局備案，更強調「回家看孩子是很單純的事，不需要一定要誰陪才會讓王力宏進家門」，呼籲外界不要再打擾她的藝人朋友，對此，男星柯宇綸發文力挺女方之外，更揭露會讓蕾神「絕對崩潰的方法」，引起網友討論。

李靚蕾先是發文控王力宏出關後硬闖住處吾疆，王力宏所屬的宏聲音樂發聲明強調：「請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視」更喊話：「如果李女士握有任何證據，請直接提告」，李靚蕾隨後在IG列出8點聲明反擊，揚言要公開不堪證據，並親認證已經報警處理，對此，柯宇綸表示「蕾神鎖ㄜˇ」第二季開始了，表示「在下是失婚夫妻的小孩，深知只要任何一方愛小孩勝過自我，就可以堅強茁壯」，對於李靚蕾只有更加尊敬。

對於李靚蕾發文指控王力宏出關後，帶三個男子硬闖家門，嚇得她不敢開門，手都在抖，小孩也被嚇哭，柯宇綸表示：「一個人住的我，床邊都會放球棒了，更何況是女性和小孩的住所」，更指出要讓蕾神絕對崩潰的方法，就是「讓她失去摯愛心靈支柱，三個寶貝孩子」，最後強調「到現在還檢討發文的對錯與否，是沒有搞清楚這已經不是離婚之爭。」

柯宇綸最後表示「可以決定這事件早早結束的人從來不是李靚蕾，而是轉念後的王力宏」，也引起網友討論，紛紛留言回應：「帶三個男的來，然後說都是媽媽把爸爸擋在門外，王那邊的公關水準真不是蓋的」、「一個人單身住在外面晚上都睡不太安穩了，何況一打三的單親媽媽」。