1月23日將由明華園在鹽埕綠廊演出「鴛鴦月琉璃」歌仔戲，現場還有「節電贈好禮」活動，民眾只要持110年任一期電費單，且當期電費較前一年度同期低者，即可換取摸彩機會乙次。（柯宗緯翻攝）

節能教育以往多半乏味，較為制式性宣導，恐難引發民眾興致。高市經發局為推廣多元節能教育出奇招，1月23日力邀明華園日字團在鹽埕區演出「鴛鴦月琉璃」歌仔戲，在正戲開演前，劇團將以歌仔戲唱演宣導節能知識，創新宣導模式，令人耳目一新。

經發局長廖泰翔今（13）日指出，高市府從2018至2020年配合經濟部辦理「縣市共推住商節電行動」，透過補助鼓勵機關、商家與民眾汰換1、2級能效電器及高效能LED燈具，3年間累計節省1.44億kWh電力、減少近8萬噸二氧化碳排放。

經發局節電成績斐然，在2019年榮獲經濟部執行成效金獎，市府將900萬獎勵金再投入創意節能宣導活動，結合各類公開演出及宣導活動，將節能觀念深植各個角落。

廖泰翔提到，經發局透過多元化管道推廣節能教育，去年在衛武營邀請到小朋友喜愛的蘋果劇團，以生動、活潑的方式教導親子節能觀念；今年則請到明華園日字團，以歌仔戲方式宣導，讓不同族群市民了解如何落實節約能源，並結合在地市集，帶動商圈經濟。

經發局指出，當日演出活動預計晚間6時30分在鹽埕綠廊（瀨南街、公園二路交叉口）舉辦，將結合鹽埕堀江商圈發展協會設置「不二市集」，其中「節電贈好禮」攤位，民眾持2021年任一期電費單，且當期電費較前一年度同期低者，就可到節能攤位換取摸彩機會乙次，獎項有平板、冰冷風扇、無線藍芽耳機等。

鹽埕堀江商圈發展協會理事長許光燦表示，配合節能活動，當日下午2時起在鹽埕教會前的「不二市集」將延長至晚上9時，並響應「高雄過好年」活動，運用燈光布置街區，夜間點燈後非常適合拍照打卡，歡迎大家來踩街購物，看歌仔戲學節能。

經發局提醒，演出觀賞採實聯制，請民眾入場配合實聯制登記，所有參加者與工作人員全面佩戴口罩，並請保持室外1公尺的安全社交距離。