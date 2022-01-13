桃園聯邦銀行健行分行疫情擴大，總計已有14名行員及家屬確診，該銀行周遭都是住家與商家，大家議論紛紛擔憂疫情一發不可收拾。銀行原預計換人支援開業，但確診數持續攀升，13日後來貼出公告決定停業。除了環保局緊急在銀行周遭擴大清消外，里辦公處則緊急提供消毒水供社區大樓內部消毒，還有店家乾脆鐵門拉下不做生意，直說太可怕了少賺幾天錢沒關係。健行里長劉邦笙說，緊急加開的篩檢站昨天起就大爆滿，他也挨家挨戶拜託里民去篩檢。

有該銀行的行員說，最近台北稽查部門才去過該銀行查帳，是長時間待在銀行內，恐怕也與確診行員有近距離接觸，也有其他部門人員跟該行行員一起上過課，因為大家不住在桃園，恐怕還有更多沒被查出來的確診者未爆彈，最害怕屆時連台北也一起淪陷。

桃園市中壢區各疫苗接種站人潮湧現前胸貼後背，民眾大罵是另類群聚。(呂筱蟬攝)

桃園市各區的篩檢站與社區疫苗接種站13日一早也湧現排隊人潮，尤其是重災區的中壢區，疫苗接種的人潮更是大排長龍，其中桃園市榮民服務處，不到上午9點1200張號碼牌索取一空，不少榮民老伯伯被人推著輪椅前來，得知打不到疫苗生氣痛批白跑一趟，現場排隊人潮更是前胸貼後背，也讓民眾直呼太誇張了，搶打疫苗也是另類群聚，這波疫情看不到盡頭不知道何時能結束。

桃園市議員謝美英呼籲，在疫情嚴峻之際，政府更要謹慎規畫防疫措施，這幾天的消息混亂，臨時發布的訊息又不少，減少群聚是防疫最高原則，目前的接種站點位、疫苗數量究竟如何規畫、分配，相關單位應該慎重以對，不要引起另類恐慌。