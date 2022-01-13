日法混血的路跑女神雷理莎（Lisa Ries），也是女星雷艾美的妹妹，平時不吝嗇在社群網站分享生活大小事，不過，雷理莎卻在日前透露，她穿運動內衣在外跑步，竟遭中年男子質疑：「為什麼要穿著胸罩運動」，雷理莎雖然禮貌告知這是運動內衣，對方仍不理直說：「這是胸罩」，並叫她穿上衣服。

雷理莎日前在臉書曬出身穿綠色運動內衣、貼身運動褲的跑步穿搭照，她的冰塊腹肌和結實身材曲線相當吸睛，自信和健康美相當有魅力，不過，雷理莎卻在文中透露，她突遭中年男子上前質疑：「問我為什麼要穿著胸罩運動（不是好奇的態度）」，雷理莎雖然感覺不舒服，但她仍禮貌告知這是運動內衣。

但對方仍不理：「他依然說這是胸罩，叫我穿上衣服」，雷理莎發現對方無法溝通，便強硬地讓他離開。雷理莎分享這段跑步小插曲，也讓她有感而發：「當妳穿上自己喜歡的衣服而被指點，是那些帶著有色眼光的人有問題，什麼樣的人便會看見什麼樣的世界，如果他們讓妳不舒服，請大膽表達或直接走人」，雷理莎認為，只有自己值得穿上想穿的衣服、妝容，支持每個人勇敢做自己。

最後，雷理莎也強調，她發文並不是想製造對立或謾罵，「只是希望就算不認同也要接受這是他人的自由，在有自己的感受同時，也尊重個別差異性」，雷理莎正能量又自信發文，吸引網友狂讚。