國門自11日起針對長程線航班「落地普篩」，結果不做則已，一做驚人！單架航班的確診陽性率動輒10%，嚇壞不少網友，質疑「這些人登機前出示的陰性證明，都是假的嗎？」醫師姜冠宇認為，可能有3個原因，導致「飛機上有毒」。

境外移入個案數屢創新高，12日搭飛機進來的有58人、居檢中採檢出來的有34人，單日高達92例。網友質疑，長程線班機一班比一班毒，隨便抓都有10幾人確診，但搭機前不是要出示陰性證明嗎？

台北市聯合醫院主治醫師姜冠宇認為，航空公司當然不會甘冒機組員染疫風險，放陽性旅客登機，會被病毒混過關，比較有3種可能。包括國外採檢不精準，有些人怕不舒服，「棉花棒只碰到鼻頭就交檢體了」，有做等於沒做。

另外一個就是偽陰性，姜冠宇指出，Omicron很狡猾，有一些病毒會晚點表現，雖然理論上會比Delta更快，但也是有例外的族群，這類人隨著病毒變異和體質，比例會增多。

最後就是飛機上被感染，要看飛機上的座位、接觸狀況為何。姜冠宇判斷，國門未來有大幅開放的機會，屆時入境檢體需求，以及相關策略，都是我們要面對的問題。

他呼籲集中檢疫所早點啟用，類似去年某飯店模式的集中檢疫所，比較不會排擠冬季重症床位。日本東京自2020年起，加強型防疫旅館或檢疫所就是一種戰略資源，使用得當，對舒緩醫療量能會有很大幫助。