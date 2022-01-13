中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，台灣地區今日普遍氣溫下降到10°C上下，新北、基隆局部地區、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區，下探至10°C以下，平地最低溫出現在雲林縣和嘉義縣的9.1°C。明天各地仍將持續低溫，民眾應做好保暖準備。

雖然各地低溫，高山甚至接近0°C，但因為水氣不足無法降雪，最高的玉山地區，今晨0°C，但溼度只有71％，上午還陽光普照，天氣晴朗，主峰仍可見日前殘雪。