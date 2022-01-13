9縣市發布低溫特報 玉山零度卻晴朗不見雪 11:382022/01/13 中時 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山今晨0°C，但溼度僅71％，上午天氣晴朗，不見飄雪，主峰仍可看到日前殘雪。（玉山氣象站／謝新添攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，台灣地區今日普遍氣溫下降到10°C上下，新北、基隆局部地區、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區，下探至10°C以下，平地最低溫出現在雲林縣和嘉義縣的9.1°C。明天各地仍將持續低溫，民眾應做好保暖準備。 雖然各地低溫，高山甚至接近0°C，但因為水氣不足無法降雪，最高的玉山地區，今晨0°C，但溼度只有71％，上午還陽光普照，天氣晴朗，主峰仍可見日前殘雪。 17縣市低溫特報 明起全台急凍 最冷時間點曝光 周二冷氣團襲台 急凍5天最冷8度時間曝光 #水氣不足 #氣象局 #低溫 #晴朗 #玉山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冷到「雲街」現身！台北12.1度創入冬新低 下波冷空氣報到日曝 07:552022/01/12 生活 逾30項國內外肯定 玉山金控11度獲「亞洲企業傑出ESG白金獎」 12:332022/01/12 財經 思源啞口霧淞來襲 翠綠山林瞬間銀白 16:522022/01/12 生活 暴冷倒數！這波最強明報到 低溫急探8度 07:412022/01/13 生活 17縣市低溫特報 今晚到明天最冷 北部5縣市急凍亮橘燈 16:302022/01/11 生活 外資操作晶圓雙雄不同調 買台積電第一、賣聯電居冠 13:032022/01/10 財經 《其他電子》昇貿去年營收81.7億元 創10年來新高 09:262022/01/10 財經 凍！9縣市低溫特報「入夜不到10°C」 下波鋒面時間曝 22:242022/01/12 生活 「僵濕」冷氣團來襲 連凍4天！最低溫下探8度 07:312022/01/10 生活 夢幻跳槽企業名單出爐 40個月年終獎金讓這家首度奪冠 12:522022/01/10 財經 鄭明典生氣了！網友冷過頭 玉山認成合歡山 09:492022/01/13 生活 生活熱門新聞 聯邦銀群聚未爆彈恐掃到台北 員工曝：總公司來查過帳 - 生活 台灣無法承受再升三級警戒 台大醫點名這些產業：會倒一堆 - 生活 毒班機一堆人確診 陰性證明都假的嗎？醫揭3關鍵 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 停課7校別猜了 桃園教育局官網全公布 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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