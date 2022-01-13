晟德（4123）轉投資東曜（1875.HK）13日宣布，旗下抗腫瘤藥樸欣汀（貝伐珠單抗注射液，擬用英文：Pusintin）以最高可達3.8億人民幣里程碑金授權科興（688136）行銷兩岸四地以外的全球地區。

根據雙方協議，東曜授予樸欣汀在全球除中國（包括香港、澳門和台灣地區）、歐盟（以2021年成員國為准）、英國、美國及日本以外所有國家和地區的獨家商業化許可權利；科興將負責上述區域中的上市申請及商業化活動。

東曜將獲得人民幣3000萬元首付款、研發里程碑金與最高可達人民幣3.8億元的銷售里程碑金及合作區域內約定比例的淨銷售額提成。

貝伐珠單抗是一款抗血管內皮細胞生長因子單株抗體（抗VEGF mAb），作為廣泛應用的抗腫瘤藥品，貝伐珠單抗注射液已經成為了多種惡性腫瘤治療指南全球推薦的標準方案，自進入市場以來，其療效和安全性獲得了廣泛的實踐證明，其原廠藥在全球已經獲批8個適應症。

樸欣汀已於2021年11月30日獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，用於治療晚期、轉移性或者復發性非鱗狀非小細胞肺癌和轉移性結直腸癌，並且已經遞交另外四項適應症的補充申請。

東曜擁有符合國際標準的大規模生物藥商業化生產基地，占地達50000平方米，預計到2022年上半年，單抗產能將達到20000升，並且正在持續提升單抗生產能力；同時，依託東曜藥業自主開發的灌注-批式混合培養技術（PB-HybridR Technology），可簡化工藝流程、降低生產成本，從而確保提供樸欣汀優質且穩定的供應。

東曜首席執行官劉軍表示，科興是中國藥企出海的標竿型企業，通過此次合作，東曜將聯同科興將樸欣汀推向快速發展中的新興國家市場。