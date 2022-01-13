為了增加施打率，衛生局也協調縣內8家醫療院所、11衛生局於15、16日加開疫苗門診，希望能把握春節前疫苗產生保護力的最佳接種時機。(衛生局提供／吳建輝南投傳真)

再過２星期就要過年了，因國內疫情升溫讓民眾施打疫苗意願加溫，自中央宣布縮短第三劑疫苗接種時間後，南投縣衛生局開始協調醫療院所等加開接種診次。(吳建輝攝)

再過2星期就要過年了，因國內疫情升溫讓民眾施打疫苗意願提高，自中央宣布縮短第三劑疫苗接種時間後，南投縣衛生局開始協調醫療院所等加開接種診次，南投縣政府衛生局副局長吳美玲表示，目前南投縣加強劑施打劑量已經突破2萬，也呼籲民眾不要恐慌，疫苗量絕對夠，切記無倫如何都一定要施打疫苗。

國內發現Omicron變異株本土確診病例，感染鏈包括桃機、職場、醫院等高風險族群，也讓民眾人心惶惶，疫情的擴散已經深入社區，這2周疫情變化如何，都將影響農曆年的行程與活動，一早南投衛生所擠滿要施打疫苗民眾，有民眾就說，現在打最剛好，2周疫苗保護力產生剛好過年。

吳美玲表示，目前南投第1劑施打率77％，第2劑68.3％，第3劑從7號中央宣布後開始施打，已經施打2萬劑大約3％，目前國內疫苗量充足，呼籲所有民眾不要恐慌，而為了增加施打率，衛生局也協調縣內8家醫療院所、11衛生局於15、16日加開疫苗門診，希望能把握春節前疫苗產生保護力的最佳接種時機。

吳美玲說，假日接種站包括尚未接種疫苗者、第1劑滿4周者（AZ須滿8周）、接種第2劑者，以及第2劑滿12周且滿18歲者，接種追加劑，疫苗種類有莫德納、BNT，請民眾記得攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡，避免白跑一趟。

吳美玲也強調，面對病毒不用害怕，除了加強疫苗接種外，自身的免疫系統能產生的防禦力也很重要，保持良好的生活作息、勤洗手、戴口罩，不要隨意用手摸眼鼻，也不要用手拿東西吃，保持適當安全距離等多注意生活小細節，都可以幫助我們平安度過這場疫情風暴。