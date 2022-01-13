「確診者比原本想像還多」 柯文哲改變戰略：啟動防疫專責旅館

Omicron來勢洶猛，台北市長柯文哲13日表示，每天入境的確診者比原本想像的還多，所以開放防疫專責旅館收治病人，用特殊環境來監控，因為對Omicron感染者來講，重點不是治療，而是防止再傳染給別人。

柯文哲今前往北市南湖高中視察智慧校園，他指出，台北市有2個示範學校，包括北一女和南湖高中，先集中力量在這2個學校做，研發還是需要試驗，做成功以後，確實可行再傳到其他高中職，接續往國中小學校，推動無紙化、無現金，最重要是讓整個運作效率可以更高，利用這個機會把學校運作流成再精實管理一次。

對於市立聯合醫院再傳出有護理師確診，柯文哲表示，因為現在入境的確診者太多了，昨天有90幾個確診者散布到各醫院裡去治療，以前曾說過好的外科醫生不是開刀死亡率零，是開刀死亡率比較低，確診者多了遲早會有破口，防不勝防，特別是Omicron傳染力很明顯又比其他更強。

柯文哲說，一開始本來的計畫就是讓聯醫和平醫院和三軍總醫院收治確診者，他以為這樣就可以解決掉，設定北市在100名確診案例，但現在1天入境的確診者就有92例，全部已經接近200例，所以還是開放防疫專責旅館，1個旅館可收治幾百人，用特殊環境來監控，因為對Omicron感染者來講，重點不是治療，而是防止再傳染給別人。