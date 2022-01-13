無船名大陸籍漁船12日在馬祖北竿小坵海域違規越界捕魚，海巡署依法查處。（馬祖海巡隊提供）

大陸籍漁船馬祖越界捕魚 海巡鐵腕扣船送辦

無船名大陸籍漁船12日在馬祖北竿小坵海域違規越界捕魚，海巡署第十一巡防區指揮部透過雷達發現，立即派遣巡防艇前往查處，依違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》將魚船及3名船員押返南竿福澳港偵辦，依法移送地檢署偵辦。

海巡署第十一巡防區指揮部運用雷達發現馬祖北竿小坵海域有不明陸船，隨即指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊10072巡防艇及CP-1029快艇查處，於北竿小坵2.3浬處查獲1艘無船名大陸籍漁船違規越界。

無船名大陸籍漁船出現於北竿小坵2.3浬處海域，海巡署立即使用廣播喝令停船未果後實施強靠登檢，經查該船為無船名、無船舶證書及船籍港口登記之三無船舶，船上計有3名船員，初步量測體溫均正常，船上未發現豬肉製品。

海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，押返福澳港後，並通知連江縣政府衛生福利局派員到場對3名船員實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性。

海巡署表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。