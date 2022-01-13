新北市長侯友宜（中）13日前往三重綜合體育館視察接種情形，並提醒民眾接種完成後仍需緊戴口罩。（黃世麒攝）

三重綜合體育館13日一早湧進許多民眾前來接種，民眾在館外依序排隊，工作人員穿著防護裝備在人龍中量測額溫。（黃世麒攝）

桃園群聚案再度擴大，昨晚又再新增9例確診，新北市長侯友宜13日出席市政行程，被問及新北醫療量能是否足夠？侯友宜表示，醫療量能目前還有50％可用，他也呼籲中央，要針對輕、重症分流，兒童收治部分必須做好準備，衛生局補充，目前新北專責病房(含ICU)共385床。

桃園機場疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨晚公布，國內新增9例本土確定病例，均為居服員案17472接觸者，一開始確診3位，昨晚擴大採檢後再添9例。

侯友宜表示，新北從一開始就在支援桃園醫療量能，新北專責病房分階段不斷開設，醫療量能還有50％可用，他呼籲，最重要是要輕重症分流，且兒童收治必須要做好準備。

侯友宜指出，這波疫情兒童感染比以往高很多，這是都要因應準備。新北疫情穩定控制中，除了支援桃園，相對也要跟台北共同並肩作戰，北台灣沒有分你跟我，大家資源共享，新北該提供的就會盡最大量提供。

侯友宜說，在輕重症分流上，集中檢疫所都是中央在掌握，他呼籲，在量能盤點的時候，要想辦法把輕症移到集中檢疫所，目前很多都是集中檢疫所改為防疫旅館，要從旅館改回集中檢疫所有難度，現階段要去找更多集中檢疫所，也是地方跟中央要同心齊力一起做的。