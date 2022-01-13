近日酒駕案件頻傳，高雄64歲蔣姓男子未戴安全帽且逆向行駛，遭巡邏員警盤查，未料，蔣男散發渾身酒氣，遭員警懷疑酒後駕車，此時，在附近的親友急忙跑來向員警解釋，蔣男是出於好意幫忙移車，且只行駛短短10公尺，但警方仍依法對其實施酒測，蔣男酒測值高達0.62mg／l，遭依公共危險罪移送法辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所12日中午12時許執行巡邏勤務，巡邏員警行經建國一路與建軍路口時，發現蔣男騎乘機車逆向行駛，且未戴安全帽，隨後還將機車停放於某檳榔攤前的紅線上，警方隨即上前將蔣男攔下，並對他進行盤查。

員警一靠近蔣男就聞到他身上散發濃濃酒氣，在旁的親友見到蔣男遭警方盤查，驚覺大事不妙，立即向員警解釋，說明蔣男是出於好意幫忙移車，且只行駛短短10公尺，絕對沒有要酒駕的意思。

但員警發現該輛機車的排氣管仍有餘溫，足以證明蔣男牽車時有發動車輛且騎乘機車的行為，員警向蔣男及其親友說明，即便只是短暫的駕駛行為，飲酒後騎車都將危害自身及其他用路人的行車安全，酒後駕車也是法令所禁止的危險行為。

經警方告知相關權益後，蔣男同意配合員警實施呼氣酒測，實施呼氣酒測後，蔣男酒測值高達0.62mg／l，已嚴重超過法定標準，警方立即依公共危險罪嫌逮捕蔣男，警詢後依法移送高雄地檢署偵辦。

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