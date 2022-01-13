「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，11日起在新北市新莊區福營行政大樓6樓禮堂展出，200餘張珍貴歷史照片，紀錄東莞台商創業的篳路藍縷，台商們憶起30年前剛到貧脊的東莞發展，連買鮮乳都是奢求，艱辛的奮鬥史讓與會貴賓們都感動，更肯定他們的努力，值得所有異鄉創業者學習借鏡。

「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，以200餘張珍貴歷史照片分為七大部分，從不同角度生動呈現台商與東莞風雨同行的點點滴滴，以及東莞為「世界工廠」的城市魅力。(戴志揚翻攝)

由東莞市台商企業投資協會主辦，東莞市臺胞臺屬聯誼會、東莞市莞台經濟文化交流中心、台北市東莞同鄉會聯合協辦的「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，以200餘張珍貴歷史照片分為七大部分，從不同角度生動呈現台商與東莞風雨同行的點點滴滴，以及東莞為「世界工廠」的城市魅力。

「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，以200餘張珍貴歷史照片分為七大部分，從不同角度生動呈現台商與東莞風雨同行的點點滴滴，以及東莞為「世界工廠」的城市魅力。(戴志揚翻攝)

此次展出開幕到場的來賓有；新北市長侯友宜代表，前新北市社會局局長，現新北市市政顧問李麗圳市長秘書、新北市議會議長蔣根煌代表，新北市市議會李政勳副秘書長、新莊區區長林煌源代表，蘇貞夙副區長、前新莊市長，現新北市工策會許炳崑總幹事、前板橋市長，現新北市市政顧問張馥堂先生，分別上台發表精彩演說，除了肯定台商在兩岸經濟文化交流上的貢獻，並對台商喊話，希望台商回歸家鄉開展投資，新北市和新莊區對此必定給予大力支持，現場氣份熱烈，得到台商們的一至肯定。

自兩岸恢復交流後，眾多台商朋友赴大陸創業、就業、生活及學習。1993年東莞台商投資企業協會成立，為大陸規模最大、結構最完善、影響力最大的台商協會之一， 多年來，東莞市台商企業投資協會為推動莞臺交流交往、維護兩岸和平穩定發揮了積極作用，得到兩岸的認同和充分肯定。東莞市台商企業投資協會現擁有會員企業近三千家，享有“天下第一臺協”之美譽。會長吳勝豐看到照片回憶頓時湧上心頭，分享1992年剛到東莞時，都要把生活期望降到最低，就連買鮮奶讓兒子喝、路口買水餃和切盤水果，在台灣稀鬆平常的事情，都讓他名列東莞生活3大驚奇，但沒有大陸東莞的沃土，他們這些台商小種子也不可能成為大樹。

吳勝豐並提到一些當年招募生產線員工，和出差回莞在返廠交通上的一些趣事，並感嘆這些年來東莞的飛快進步，希望透過照片展，讓土生土長的鄉親知道東莞發展的巨大變化以及台商在東莞艱辛發展的過程，也笑著分享東莞是全國製造名城，若大塞車，歐美的傢俱、汽機車零配件組裝等都要停擺，而過去被大陸海關、稅局欺侮時，互通有無、相濡以沫的情感，也讓他們成為台協中最團結的台商，希望透過照片讓更多台灣鄉親看到，促進更有意義的交流。

此次展覽內容，主要區分為台商協會歷史介紹、地理環境、產業、經濟、文化、教育及兩岸婚姻等七大面向，並從不同角度講述了台商與東莞風雨同行的點點滴滴，及東莞從「小漁村」成為「世界工廠」的城市魅力。展現東莞台商創業的篳路藍縷，也一併詳實紀錄東莞發展自改革開放後至今的過程。

東莞約有6萬名台商、3700家企業，總投資超過2000億元美金，奮鬥過程有辛酸、也有喜悅，第一代和第二代台商感觸最多，篳路藍縷、從無到有，展覽可以看出台商以台灣為後盾、在外努力打拼的一面，東莞市台商企業投資協會內的新北市會員眾多，分布在各個產業，非常願意藉此次展覽，和新北市鄉親們分享在東莞投資經營創業的心得與經驗。

參觀本次展覽贈送展覽特刊，內容有所有展出照片，還附有農民曆與食譜，非常具紀念意義，值得收藏。