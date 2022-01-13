台北市聯合醫院中興院區日前才有2名護理師確診，指揮中心昨晚又宣布一名護理師確診，Ct值16，為30多歲女性護理師。北市聯醫仁愛院區今證實，一名專責病房護理師12日PCR採檢陽性，已匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行新冠肺炎篩檢，採檢結果皆為陰性。

北市聯醫仁愛院區今表示，一名專責病房護理師於11日上午進行第三劑疫苗施打後，當日下午出現發燒、喉嚨痛等症狀，於12日主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性。

仁愛院區指出，已匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行新冠肺炎篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。

仁愛院區強調，本院對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，定期安排人員採檢外，針對此事件已進行感染管制進行SARS CoV2核酸環境採檢，全面清潔消毒，結果全數陰性，並持續關心同仁健康，也請同仁隨時注意自身身體狀況。