新北市永和區公所將於14日、15日上午9時至12時及下午1時30分至4時30分接連2天，於永和區公所4樓大禮堂舉辦新春揮毫活動，邀請書法家現場揮毫，提供民眾免費索取。

開筆儀式將於1月14日上午9時30分舉行，邀請「虎躍兆豐年」主筆蔡耀庭及李丁媛2位老師，蔡老師4歲便會寫春聯，一生研究書法，且能雙管齊下，左右手開弓寫出不同字體，後更將太極拳法內功與書法融會貫通，運氣雙管齊揮毫揚名書法界。

李老師高齡97歲，知名書法老師，自新春揮毫活動開始近20年來每年擔任書法老師，畢生熱愛書法且積極推廣，數十年來在本區市民成長班更持續學習書法及英文，她退而不休的終身學習精神和態度，值得大家肯定及學習。

永和區公所表示，今年特別集結11名書法老師現場揮毫贈送春聯，每位老師都有各自的特色，有的擅長書寫7字春聯、有的是書寫4字春聯，有的可以在春聯畫上當年的生肖或蓮花圖案等等。活動每年都送出上萬幅的春聯，開辦前就不斷接到民眾熱烈的詢問電話，每年都深受民眾喜愛並引頸期盼。

今年也邀請市民成長班的10位書法老師及多位優秀學員發揮愛心、熱心做公益，一同共襄盛舉齊力書寫「春、福、滿」吉祥字春聯1000套，在歲末送暖發送愛心物資時，贈送春聯給弱勢家庭，代表公所滿滿的祝福。

永和區長陳怡君表示，歡迎市民朋友到場參與，一同提前感受年節的氛圍，並祝福大家在新的一年，平安享福、平安尚好，虎年行大運，更多活動詳情及內容可到新北市永和區公所官網或「新北市永和區公所－和平之鴿」臉書粉絲專頁查詢。