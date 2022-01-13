聽取F-16V事故搜救進度，蔡英文指示加速進行。（軍聞社提供）

蔡英文總統今天上午前往嘉義空軍基地聽取「0111專案」搜救進度簡報，並探視慰問飛行官陳奕上尉的家屬。她也指示各單位持續全力投入搜救任務，並加速搜救工作的進行。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、空軍司令熊厚基等人陪同前往嘉義空軍基地，抵達後，首先關心F-16V單座戰鬥機搜救進度並聽取相關簡報，掌握事故發生原因及搜救進度，並要求加速搜救工作的進行。

隨後，她探視飛官家屬，向家屬深致關切之意，強調政府相關單位會全力投入搜救工作，同時也為飛官祈福，並希望家屬們務必保重身體。