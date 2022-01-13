台灣保時捷汽車持續擴大充電網路布局，正式宣布全台完成48處目的地充電站、達100支充電樁布建的里程碑，並於台灣南部與東部交通樞紐點—屏東北基楓港加油站新增充電據點，藉由強化保時捷充電網路於台灣南部與東部的建設，台灣保時捷力求打造更加完善的環島充電網，提供保時捷電動車Taycan車主更完善充電服務。

台灣保時捷指出，除保時捷高速充電站，台灣保時捷近期也新增17處目的地充電站，包括台北文華東方酒店、台北內湖好事多、遠東百貨竹北店、台中日月千禧酒店、台南臺邦商旅、嘉義市嘉楠風華酒店、墾丁瑪雅之家等。截至今日，保時捷在台共設置九處保時捷高速充電站（包含19支充電樁），及48處目的地的充電站，涵蓋全台豪華度假飯店、高爾夫球場及賽車場等地，合計共100支充電樁，服務網路遍及全台各地。

台灣保時捷指出，將持續積極與經銷商合作夥伴強化設置充電網路，為保時捷車主提供優質且便捷的充電服務。預計至2022年底，每個保時捷高速充電站距離皆於150公里內，包含嘉義、宜蘭、台東等地會建置全新保時捷高速充電站。