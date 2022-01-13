迎戰純網路保險公司，壽險龍頭先出招。國泰人壽13日宣布，推出業界首創的個人保險數位平台「自由配」，鎖定數位原生世代推出「樂高式保單」，主打簡單易懂、保費相對便宜的高CP值保單，讓保戶自己研究、動腦組合，再結合線下保險顧問、業務員或視訊投保等，線上或線下完成投保。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽已深耕台灣60年，過去是透過數萬業務大軍深入每個家戶，在2018年結合集團資源啟動數位轉型工程，建構組織基礎能力，包括IT與雲端基礎建設、數據分析與數位經營能力，讓國壽可快速回應市場變化及客戶多元需求，劉上旗強調從2020年推出的產險電商式投保平台「BeSafe享出門」、2021年針對團險客戶的「國泰團險數位家groupins+」，到2022年個險「自由配」，國泰數位三部曲已初步完整。

這次國壽是針對5千份問卷，了解有七成以上的客戶希望自主調配保障內容，劉上旗亦表示，數位原生代有三大特色，一是凡事唯網路是問；二是喜歡擁有掌控權，三是相較被動被推銷，更愛自己掌握腳步，所以推出自由配，讓保戶自己動腦組合保單內容，並自己動手調配。

國壽表示其APP截至2021年11月底，用戶數已超過160萬，月活躍用戶數則破40萬，較2020年同期成長4成；其內部分析發現，68%用戶期待能透過簡易的操作平台，自行搭配保障項目，預算低於1萬元的客群，對制式化保單滿意度也較低。

國泰人壽數位轉型辦公室協理廖玉如表示，數位原生世代目前也都逐漸接近30~38歲，這些人在意的是自主、透明與即時，所以國壽在自由配上推出13種保單及八種人氣套餐，如將用戶最在意的理賠種類與項目，拆解成七個主約與六個附約，亦或是「一個人老去」、「超時工作」、「職場小菜雞」等套餐，讓用戶能根據需求與缺口購買單項保障。