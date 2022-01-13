奢華車代表性品牌勞斯萊斯汽車宣布，2021年實現了品牌創立117年以來的最佳年銷量，全球共計交付5586輛新車，較2020年增長49％，其中在中國大陸、美國、亞太地區等全球多個市場更是創下歷史最佳銷售記錄。

勞斯萊斯指出，所有勞斯萊斯車型的市場銷售表現均十分強勁。其中，全新Ghost的市場反應對於銷量增長表現明顯，而隨著Black Badge Ghost於2021年10月全球問世以來，其市場需求更是進一步上升，台灣市場則將於今年2022年3月下旬發表。

勞斯萊斯休旅車Cullinan和旗艦車型Phantom全球市場表現持續保持領先，其客戶訂單已排至 2022年第三季。

勞斯萊斯Bespoke高級客製化服務與2020年歷史紀錄水準相當。其中在2021年包括與愛馬仕連袂打造的Bespoke客製化車型Phantom Oribe，及將宇宙星河搬入車內的Phantom Tempus，Black Badge Wraith ＆ Black Badge Dawn Landspeed陸地最速限量車款。隨著車輛客製化成為勞斯萊斯未來產品矩陣的組成部分，勞斯萊斯宣佈重啟引領當代的專屬車身客製化，並發佈了全新的標杆之作－Boat Tail「浮影」，再度驚豔全球世人對於勞斯萊斯無極限的車體設計工藝。

邁入電動化的新世紀中，勞斯萊斯於2021年對外宣佈旗下首款純電動車－Spectre「閃靈」問世。這款勞斯萊斯首款純電動車Spectre將於2023年第四季前上市，原廠為其所設定的嚴苛測試已開始。Spectre的250萬公里道路測試將全面覆蓋世界四大洲，測試總里程近乎一輛勞斯萊斯汽車使用400多年的累計行駛里程。